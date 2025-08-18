Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російського удару в понеділок постраждало шестеро людей, з них один підліток, повідомила Держслужба з НС у телеграм.

"Виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих уточнюється.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс.

"Шістьох людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталено до медичних закладів Запоріжжя", - деталізував він у телеграм.