Інтерфакс-Україна
Події
10:42 18.08.2025

Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

1 хв читати
Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток
Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок російського удару в понеділок постраждало шестеро людей, з них один підліток, повідомила Держслужба з НС у телеграм.

"Виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих уточнюється.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс.

"Шістьох людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталено до медичних закладів Запоріжжя", - деталізував він у телеграм.

Теги: #запоріжжя #постраждалі

