10:42 18.08.2025
Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток
Фото: ДСНС Запоріжжя
У Запоріжжі внаслідок російського удару в понеділок постраждало шестеро людей, з них один підліток, повідомила Держслужба з НС у телеграм.
"Виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м. Рятувальники ліквідовують пожежі", - йдеться у повідомленні.
Кількість постраждалих уточнюється.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс.
"Шістьох людей, з них двоє в тяжкому стані, ушпиталено до медичних закладів Запоріжжя", - деталізував він у телеграм.