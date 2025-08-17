Інтерфакс-Україна
Події
21:15 17.08.2025

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

1 хв читати
Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Російська армія в неділю обстріляла село в Запорізькому районі, внаслідок чого загинув підліток та постраждали ще двоє дітей та четверо дорослих, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені.

Також постраждали двоє чоловіків - 41 та 51 років.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч, додав глава ОВА.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 17.08.2025
Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

18:52 17.08.2025
Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

15:11 17.08.2025
Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

12:56 17.08.2025
Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

10:07 17.08.2025
П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

07:22 16.08.2025
Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

17:06 15.08.2025
Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

08:57 15.08.2025
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

08:55 15.08.2025
Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

08:17 15.08.2025
Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

Росіяни обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий та пошкодження - Лисак

ВАЖЛИВЕ

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Літак Зеленського вилетів у США

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

ОСТАННЄ

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Літак Зеленського вилетів у США

Відмова від східних областей України є нічим іншим, як диктатом РФ - Матернова

Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

В Киеве будут звучать взрывы, связанные с кинопроизводством, которые не несут угрозы

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА