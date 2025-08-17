Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Російська армія в неділю обстріляла село в Запорізькому районі, внаслідок чого загинув підліток та постраждали ще двоє дітей та четверо дорослих, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих дістали поранень. Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати - поранені.

Також постраждали двоє чоловіків - 41 та 51 років.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки розташовані поруч, додав глава ОВА.