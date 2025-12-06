Ще троє мешканців Дніпропетровщини постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки

Фото: https://www.facebook.com/

Вранці, 6 грудня, ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району, внаслідок чого поранень зазнали троє цивільних — двоє чоловіків 37 та 65 років і 75-річна жінка.

Унаслідок удару зруйновано приватний будинок, ще майже десять осель пошкоджено. Потрощено також два гаражі.

"Зранку ворог здійснив ракетну атаку. У Дніпровському районі постраждали двоє чоловіків - 37 та 65 років і 75-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися будуть вдома", - повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.