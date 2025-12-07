Росіяни вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині

Росіяни ввечері суботи вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок атаки пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Внаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, інформація про постраждалих не надходила.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

