02:33 07.12.2025

Росіяни вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині

1 хв читати

Росіяни ввечері суботи вдарили по місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, внаслідок атаки пошкоджено райвідділ поліції, житлові будинки, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотниками центральну частину міста Новгород-Сіверський. Внаслідок ударів ворога сталася пожежа будівлі Новгород-Сіверського райвідділу поліції, вибухами пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, інформація про постраждалих не надходила.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/54877

Теги: #чернігівська #обстріли

