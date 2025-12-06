Інтерфакс-Україна
Події
07:55 06.12.2025

Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область: постраждали цивільні об’єкти та дитина

Фото: Вікіпедія

Вночі російські війська масовано атакували Дніпропетровську область, унаслідок чого виникли кілька пожеж, пошкоджено приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру, постраждала 11-річна дитина.

"У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого – приватний будинок", – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, вогонь також здійнявся у Зеленодольській громаді Криворіжжя, де зачеплено інфраструктуру. У Павлограді внаслідок удару безпілотника горіли гараж і господарська споруда.

Водночас російські обстріли торкнулися Нікопольщини. Важку артилерію та FPV-дрони було скеровано на Мирівську, Покровську, Марганецьку громади та сам Нікополь: "В останньому постраждав 11-річний хлопчик. Йому надали необхідну допомогу".

У регіоні понівечено три житлові будинки місцевих мешканців, господарські споруди та лінію електропередач.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

