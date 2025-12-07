Інтерфакс-Україна
08:22 07.12.2025

Ворог атакував Херсонщину, одна людина постраждала

Російські війська атакували Херсонську область, постраждала одна людина постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Янтарне, Білозерка, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Бургунка, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Милове, Ольгівка,  Саблуківка, Червоний Маяк, Шевченківка, Томарине, Нововоронцовка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, газопровід та приватні автомобілі.

Між тим, в суботу зі звільнених громад регіону  евакуювали 3 людини.

 

