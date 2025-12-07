Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 23 населеним пунктам Запорізької області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 649 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області. 43-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 17 авіаційних ударів по Тернуватому, Веселянці, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі та Воздвижівці, а 385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Малокатеринівку, Кушугум, Значкове, Різдв'янку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Добропілля, Солодке та Воздвижівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Веселянці, Гуляйполю та Солодкому, а 242 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об’єктів інфраструктури.