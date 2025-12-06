Інтерфакс-Україна
07:42 06.12.2025

ОВА: Четверо цивільних поранені внаслідок обстрілів 25 населених пунктів Запорізького району

У Запорізькому районі внаслідок ворожих атак поранення дістали четверо цивільних — 71-річна жінка та троє чоловіків віком 44, 47 і 50 років, протягом доби окупанти завдали 729 ударів по 25 населених пунктах області, включно з ракетними, авіаційними та артилерійськими обстрілами, а також атаками безпілотників, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Значковому та здійснили 22 авіаційні обстріли по Магдалинівці, Косівцеву, Тернуватому, Гуляйполю, Залізничному, Прилуках та Лугівському.

"435 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Григорівку, Значкове, Мар’ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Привільне, Солодке та Різдвянку", — повідомив Федоров ранком суботи.

Також здійснено п’ять обстрілів із РСЗВ по Приморському, Гуляйполю та Солодкому та 263 артилерійські удари по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Привільного та Солодкого.

"Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", — зазначив Федоров.

 

