15:21 08.12.2025

Кошта після публікації стратегії національної безпеки США закликає не допустити втручання у внутрішні справи ЄС

Фото: https://x.com/antoniocostapm

В Євросоюзі не повинні допустити втручання у внутрішні справи ззовні, заявив глава Євроради Антоніу Кошта, коментуючи стратегію національної безпеки США.

"Чого ми не можемо допустити, так це загрози втручання в європейську політику", - сказав Кошта.

"США не можуть вирішувати замість європейських громадян, які сторони є хорошими, а які - поганими", - додав він.

При цьому глава Євроради підкреслив, що ЄС і США "поважають суверенітет один одного". "США залишаються важливим союзником, США залишаються важливим економічним партнером, але Європа повинна бути суверенною", - зазначив Кошта.

Минулого тижня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки, в якій описані ключові пріоритети Вашингтона в світі. З документа випливає, що "одним із пріоритетів нашої європейської політики має стати забезпечення самостійності Європи, що діє як організована група суверенних держав, які, зокрема, беруть на себе основну відповідальність за свою обороноздатність і над якими не панує жоден супротивник".

Метою політики США в Європі в документі також називають "заохочення в європейських країнах опору їх нинішній траєкторії розвитку".

