15:47 08.12.2025

Пожежа продовжується в Темрюцькому морпорту в РФ з 5 грудня після атаки дронів, знищено 70% резервуарів – Генштаб

Ураження 5 грудня року ударними БпЛА "Темрюцького морського порту" (Краснодарський край РФ), задіяного в забезпеченні російської окупаційної армії, було знищено 70% резервуарів, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в понеділок.

"Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.

Також в Генштабі повідомили, що підрозділи Сил оборони України також уразили в ніч на 8 грудня низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

"На тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів. Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області). Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити агресію проти України.

Як повідомлялося, Сили оборони України у ніч проти п'ятниці, 5 грудня, уразили Сизранський НПЗ та морський порт у Темрюку Краснодарського краю. Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів, задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Генштаб повідомив, що було зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу.

