18:49 17.08.2025

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Російська сторона відмовляється від перемир'я у війні з Україною, але навіть в разі досягнення цієї мети не менш складною задачею буде його підтримання, відзначає державний секретар США Марко Рубіо.

"Проблема в тому, що ми вже давно просимо про перемир'я. Ми вважаємо, що зазвичай дуже важко вести переговори, коли ви перебуваєте в епіцентрі бойових дій. Але, з іншого боку, єдиний спосіб досягти перемир'я — це коли обидві сторони погоджуються припинити обстріл одна одної. А росіяни просто не погоджуються на це", - сказав Рубіо в ефірі NBC News в неділю.

"Крім того, я б сказав, що одна з складнощів перемир'я полягає в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко. Я маю на увазі, що кожного дня ми стежимо за тим, що відбувається між Пакистаном та Індією, між Камбоджею та Таїландом. Перемир'я можуть дуже швидко порушуватися, особливо після трирічної війни, з якою ми маємо справу зараз", - додав він.

Саме тому, за словами держсекретаря США, "ідеалом, до якого ми прагнемо, є не якесь постійне перемир'я - ми прагнемо до мирної угоди, щоб не було війни ні зараз, ні в майбутньому".

"Найкращий спосіб закінчити цей конфлікт – це повна мирна угода. У цьому немає сумнівів… Чи потрібно перемир'я на цьому шляху? Ну, ми виступали за це. На жаль, росіяни на даний момент не погодилися на це. Але ідеалом, до якого ми прагнемо, є не перемир'я. Наша кінцева мета – це закінчення цієї війни", - наголосив він.

Рубіо наголосив, що "Сполучені Штати не воюють – воює Україна, а ми підтримуємо Україну". Проте, за його словами, США є "єдиною країною у світі, лідер якої може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб хоча б обговорити ці питання".

"Зрештою, якщо ми не зможемо досягти угоди в будь-який момент, то будуть наслідки, не тільки наслідки продовження війни, але й наслідки продовження всіх цих санкцій і, можливо, нових санкцій на додачу до них. Але зараз ми намагаємося припинити війну. А щоб припинити війну, потрібно використати всі можливості, що існують. Потрібно бути відкритим до будь-якої можливості, що існує, щоб цього досягти", - сказав Рубіо.

