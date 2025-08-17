Введення нових санкцій проти РФ зменшує шанси посадити їх на стіл переговорів – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо сумнівається в можливості змусити РФ погодитися на перемир'я шляхом посилення санкційного тиску.

"Я не думаю, що нові санкції проти Росії змусять їх погодитися на перемир'я. Вони вже перебувають під дуже суворими санкціями. Я думаю, що це (нові санкції – ІФ-У) може бути наслідком відмови погодитися на припинення вогню або закінчення військових дій, але немає доказів, що додаткові санкції будуть ефективними, тому що санкції починають діяти через місяці, а іноді й роки", - сказав Рубіо в ефірі NBC News в неділю.

Він висловив припущення, що в такому разі "можемо опинитися в такій ситуації - я сподіваюся, що цього не станеться - тому що це означатиме провал мирних переговорів".

"В цьому конкретному випадку ми маємо надати миру всі можливості. І саме це ми намагаємося зробити. Тож ці варіанти залишаються за президентом. Як тільки він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. Як тільки ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів, щоб досягти мирної угоди. Тож цей момент може настати. Сподіваюся, що ні, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", - сказав держсекретар.

На питання, чому президент США Дональд Трамп ніяк не покарав РФ за відмову припинити війну, Рубіо зазначив, що "всі санкції, які були введені на день його вступу на посаду, залишаються в силі, і вплив усіх цих санкцій залишається".

"Коли росіяни приземлилися на Алясці, вони були там, щоб заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку за дозаправку своїх літаків, оскільки не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками", - сказав держсекретар США.

У той же час він зазначив, що "це не змінило напрямку цієї війни". "Це не означає, що ці санкції є недоречними. Це означає, що вони не змінили її результату. І ось що ми вважаємо важливим: ми маємо покласти край цій війні. Щоб закінчити цю війну, ви повинні бути здатні взаємодіяти з росіянами. Як би це не подобалося людям, як би неприємно це не було, єдиний спосіб закінчити цю війну — це домогтися згоди росіян, а також українців, але саме росіян, на мирній угоді. І в той момент, коли ви введете нові санкції, наша здатність змусити їх сісти за стіл переговорів буде значно зменшена… Тож давайте просто введемо більше санкцій і дозволимо, щоб більше людей було вбито? Саме це ми намагаємося зупинити", - сказав Рубіо.

