Інтерфакс-Україна
Події
18:35 17.08.2025

Введення нових санкцій проти РФ зменшує шанси посадити їх на стіл переговорів – Рубіо

2 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо сумнівається в можливості змусити РФ погодитися на перемир'я шляхом посилення санкційного тиску.

"Я не думаю, що нові санкції проти Росії змусять їх погодитися на перемир'я. Вони вже перебувають під дуже суворими санкціями. Я думаю, що це (нові санкції – ІФ-У) може бути наслідком відмови погодитися на припинення вогню або закінчення військових дій, але немає доказів, що додаткові санкції будуть ефективними, тому що санкції починають діяти через місяці, а іноді й роки", - сказав Рубіо в ефірі NBC News в неділю.

Він висловив припущення, що в такому разі "можемо опинитися в такій ситуації - я сподіваюся, що цього не станеться - тому що це означатиме провал мирних переговорів".

"В цьому конкретному випадку ми маємо надати миру всі можливості. І саме це ми намагаємося зробити. Тож ці варіанти залишаються за президентом. Як тільки він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. Як тільки ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів, щоб досягти мирної угоди. Тож цей момент може настати. Сподіваюся, що ні, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", - сказав держсекретар.

На питання, чому президент США Дональд Трамп ніяк не покарав РФ за відмову припинити війну, Рубіо зазначив, що "всі санкції, які були введені на день його вступу на посаду, залишаються в силі, і вплив усіх цих санкцій залишається".

"Коли росіяни приземлилися на Алясці, вони були там, щоб заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку за дозаправку своїх літаків, оскільки не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками", - сказав держсекретар США.

У той же час він зазначив, що "це не змінило напрямку цієї війни". "Це не означає, що ці санкції є недоречними. Це означає, що вони не змінили її результату. І ось що ми вважаємо важливим: ми маємо покласти край цій війні. Щоб закінчити цю війну, ви повинні бути здатні взаємодіяти з росіянами. Як би це не подобалося людям, як би неприємно це не було, єдиний спосіб закінчити цю війну — це домогтися згоди росіян, а також українців, але саме росіян, на мирній угоді. І в той момент, коли ви введете нові санкції, наша здатність змусити їх сісти за стіл переговорів буде значно зменшена… Тож давайте просто введемо більше санкцій і дозволимо, щоб більше людей було вбито? Саме це ми намагаємося зупинити", - сказав Рубіо.

Джерело: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/marco-rubio-says-ukraine-russia-conflict-is-not-our-war-full-interview-245162053582

Теги: #рф #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

18:42 17.08.2025
Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

18:36 17.08.2025
Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

18:28 17.08.2025
Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

18:11 17.08.2025
Зеленський по зустрічі з фон дер Ляєн: узгодили гарантії безпеки та санкційний тиск на РФ

Зеленський по зустрічі з фон дер Ляєн: узгодили гарантії безпеки та санкційний тиск на РФ

18:11 17.08.2025
Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

16:07 17.08.2025
Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

10:39 17.08.2025
Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

23:50 15.08.2025
США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

20:59 14.08.2025
США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

США запровадили санкції проти російського платіжного агента А7 і криптобіржі Grinex

ВАЖЛИВЕ

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

ОСТАННЄ

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Армія РФ повторно вдарила по рятувальниках в Костянтинівці на Донеччині - ДСНС

Віткофф стверджує, що Путін погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні від США та поступився в питаннях територій

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА