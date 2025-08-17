Інтерфакс-Україна
Події
12:56 17.08.2025

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

П'ятеро мирних жителів з Райського, Святогорівки та міста Костянтинівка Донецької области загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в суботу, 16 серпня, ще чотири людини в області за добу дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 6 багатоповерхівок, адмінбудівлю і авто, у Святогорівці загинули 2 людини, пошкоджено будинок. У Білозерському поранено людину", - написав Філашкін в Телеграм у неділю.

У місті Сіверськ Бахмутського району пошкоджено три будинки, повідомив голова обладміністрації.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці поранено людину. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 10 будинків і автівку. В Олександрівці пошкоджено 8 будинків. У Веселій Горі Новодонецької ТГ пошкоджено 3 будинки і склад, у Новоявленці — будинок. У Райському Дружківської громади 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 15 будинків; у Новомиколаївці зруйновано будинок. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 4 господарчі споруди", - написав він.

Всього за добу російські окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив Філашкін.

З лінії фронту за день евакуйовано 684 людини, у тому числі 123 дитини.

Це суттєво менше, ніж у п'ятницю, коли з лінії фронту було евакуйовано 2497 людей, у тому числі 168 дітей, та в четвер, коли з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей, що стало абсолютним рекордом організованої евакуації з Донецької області з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 12 серпня було евакуйовано вже 1839 людей, у тому числі 126 дітей. 13 серпня - 1871 людей, у тому числі 254 дитини.

14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей. Вона розпочалася 16 серпня; крім сімей з дітьми виїжджають літні люди, родини з дітьми, домашні тварини.

 

Теги: #донецька_область #загиблі #обстріли

