17 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1271 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1271 RUSSIAN AGRESSION

17 серпня відзначають Міжнародний день чорного кота, День магазинів секонд-хенду, День картоплі у США.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона.

Національне свято Республіки Індонезія. День Незалежності (1945).

Міжнародний день чорного кота

Серед котів здавна вирізнялися саме чорні. Відомий факт, що ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки — присутність чорного кота вважалася добрим знаком. Тож цим граційним створінням присвячено окреме свято — Міжнародний день чорного кота, який відзначається щороку 17 серпня.

День магазинів секонд-хенд

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду або День економного магазину.

Стають дуже популярними такі товари завдяки невеликій вартості. Але не лише економія приваблює покупців. Для поціновувачів незвичних чи антикварних речей ці торгові точки взагалі справжній клондайк скарбів. Також у секонд-хенді можна недорого купити фірмові речі гарної якості, що дуже подобається людям, які не можуть собі дозволити їх придбання в брендових магазинах.

День картоплі у США

Щорічно 17 серпня в США святкується Національний день картоплі – однієї з найпопулярніших у світі овочевих культур. Святкують цей день особливим чином – готують для себе, своєї сім’ї та друзів різноманітні страви з картоплі.

Цього дня народилися:

780 років від початку (1245) Ярославської битви, яка завершила боротьбу за галицький престол між князем Данилом Романовичем та представником чернігівської князівської династії Ростиславом Михайловичем;

90 років від дня народження Віктора Олександровича Малинки (1935), українського живописця, графіка, педагога;

80 років від дня народження Віктора Геннадійовича Киркевича (Кіркевича) (1945-2022), українського краєзнавця, літератора, журналіста, колекціонера;

30 років від дня відкриття в Переяславі (1995) Музею українського рушника.

Ще в цей день:

1908 - Вийшов на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 - У Львові створено українську національну військову формацію - легіон "Українських Січових Стрільців";

1916 - Румунське королівство приєдналося до Антанти під час Першої світової війни;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1940 - Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1941 - Розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 - Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів;

1946 - Початок громадянської війни в Королівстві Греція;

1950 - Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу;

1958 - Китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики "великого стрибка";

1960 - Габон декларує незалежність від Франції;

1962 - Перший убитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара;

1969 - Львівські "Карпати" стали володарями кубка СРСР;

1982 - Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт-диск;

1999 - Затверджено прапор Донецької області;

2009 - Англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей;

2011 - На навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2"; (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників "Січ").

Церковне свято:

Святого мученика Мирона

Святий Мирон помер 250 року за віру за часів імператора Декія. День його смерті став спеціальною датою, коли допомагають удовам, сиротам і всім знедоленим.

За переказами 17 серпня вважається першим днем, коли починає опадати листя. Першим воно опадає з берези, потім з липи та черемхи.

Цього дня роблять заготовки на зиму, а щоб вони були смачними і не зіпсувалися - не можна ходити до церкви, на цвинтар і поминати чорта.

На Мирона продовжують сівбу ярих, удобрюють ґрунт, в'яжуть снопи, збирають овочі.

Іменини: Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна.