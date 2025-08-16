Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

Фото: https://t.me/suspilnenews

Зустріч Коаліції охочих за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відбудеться у неділю, 17 серпня, о 16:00 (за Києвом) у форматі відеоконференції, повідомили в Єлисейському палаці в Парижі у суботу.

Як повідомляє німецький мовник NTV, з огляду на поїздку президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться у понеділок, та саміт на Алясці, що відбувся у п'ятницю, Коаліція має намір провести консультації в неділю.

"О 16:00 Коаліція охочих зустрінеться у форматі відеоконференції... Президент Франції Еммануель Макрон очолить зустріч разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хто саме, крім них, братиме участь у переговорах, у Парижі поки що не повідомляють", - повідомляє мовник.

Як повідомлялось, у суботу президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих "найближчим часом".

"Будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо працювати над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу", - написав Макрон у соцмережі Х у суботу.

Він нагадав спільну позицію європейських лідерів про необхідність "продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України".