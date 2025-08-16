Інтерфакс-Україна
Події
17:18 16.08.2025

Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю

2 хв читати
Зустріч Коаліції охочих відбудеться в неділю
Фото: https://t.me/suspilnenews

Зустріч Коаліції охочих за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відбудеться у неділю, 17 серпня, о 16:00 (за Києвом) у форматі відеоконференції, повідомили в Єлисейському палаці в Парижі у суботу.

Як повідомляє німецький мовник NTV, з огляду на поїздку президента України Володимира Зеленського до США, що відбудеться у понеділок, та саміт на Алясці, що відбувся у п'ятницю, Коаліція має намір провести консультації в неділю.

"О 16:00 Коаліція охочих зустрінеться у форматі відеоконференції... Президент Франції Еммануель Макрон очолить зустріч разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хто саме, крім них, братиме участь у переговорах, у Парижі поки що не повідомляють", - повідомляє мовник.

Як повідомлялось, у суботу президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих "найближчим часом".

"Будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо працювати над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу", - написав Макрон у соцмережі Х у суботу.

Він нагадав спільну позицію європейських лідерів про необхідність "продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України".

Теги: #коаліція_охочих

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 16.08.2025
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

01:08 14.08.2025
Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

21:17 10.07.2025
У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

19:58 10.07.2025
ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

19:48 10.07.2025
Коаліція охочих створить постійний штаб у Парижі і координаційний осередок в Києві

Коаліція охочих створить постійний штаб у Парижі і координаційний осередок в Києві

19:38 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

19:35 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

19:28 10.07.2025
Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

19:27 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

ОСТАННЄ

Трамп підтримує план передачі території в обмін на мир в Україні – ЗМІ

Туск: Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Стармер: Вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Трамп: Путін вимагає віддати йому весь Донбас – ЗМІ

Росіяни окупували два села на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА