Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом.

"Будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо працювати над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу", - написав Макрон у соцмережі Х у суботу.

"Також буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх зобов'язань", - зазначив президент Франції.

Він нагадав спільну позицію європейських лідерів про необхідність "продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України".

Макрон запевнив, що європейці продовжать тісно співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Франція залишається твердо на боці України", - йдеться у дописі.