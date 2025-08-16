Інтерфакс-Україна
Події
14:15 16.08.2025

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом

1 хв читати
Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих найближчим часом.

"Будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому контексті я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо працювати над цим разом з ними та з усіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу", - написав Макрон у соцмережі Х у суботу.

"Також буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх зобов'язань", - зазначив президент Франції.

Він нагадав спільну позицію європейських лідерів про необхідність "продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України".

Макрон запевнив, що європейці продовжать тісно співпрацювати з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Франція залишається твердо на боці України", - йдеться у дописі.

Теги: #коаліція_охочих #макрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 15.08.2025
Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

01:08 14.08.2025
Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Співголови "Коаліції охочих": Не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

19:02 13.08.2025
Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

18:28 13.08.2025
Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

18:05 13.08.2025
ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

ЄС веде підготовку подальших санкцій проти РФ - Макрон

13:48 12.08.2025
Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

21:17 10.07.2025
У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

У засіданні Коаліції охочих взяли участь 32 країни – Зеленський

19:58 10.07.2025
ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

ТЕКСТ: Заява лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих

19:48 10.07.2025
Коаліція охочих створить постійний штаб у Парижі і координаційний осередок в Києві

Коаліція охочих створить постійний штаб у Парижі і координаційний осередок в Києві

19:38 10.07.2025
Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

ВАЖЛИВЕ

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

ОСТАННЄ

У неділю у північних, центральних областях України, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині очікуються грози

Підтримка України і тиск на Росію залишаються надзвичайно важливими - прем’єр-міністр Нідерландів

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

Мелоні пояснила ідею гарантій безпеки для України

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Американська сторона запропонувала Україні гарантії безпеки у форматі 5 статті - джерело

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА