Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

Впродовж останньої доби російські окупаційні війська завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Малинівка, Білогір’я, Новоандріївка та Мала Токмачка.

Крім того, 293 безпілотні літальні апарати різної модифікації, переважно FPV, атакували Біленьке, Григорівку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Васинівку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"6 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Преображенку та Малу Токмачку. 125 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного", - йдеться в повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі ранком суботи.

"Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок", — повідомив Іван Федоров.