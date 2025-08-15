Інтерфакс-Україна
23:50 15.08.2025

США можуть запровадити санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" через відсутність припинення вогню в Україні - ЗМІ

Адміністрація США розглядає можливість запровадження санкцій проти російських нафтових компаній Rosneft PJSC та Lukoil PJSC, щоб примусити президента РФ Путіна погодитися на припинення вогню в Україні, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, санкції можуть включати обмеження енергетичних доходів Кремля та додаткові тарифи для покупців російської нафти, зокрема Китаю, а також обмеження "тіньового" флоту нафтових танкерів. Їхнє запровадження розглядається як тимчасовий крок для тиску перед зустріччю президента США Дональда Трампа і Путіна в Анкориджі (Аляска).

"Rosneft і Lukoil забезпечують близько половини експорту російської нафти — близько 2,2 млн барелів на день. Загроза санкцій стала частиною переговорної тактики США, що включає і попередні підвищення тарифів на нафтові закупівлі Індією", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-15/us-mulls-rosneft-lukoil-sanctions-if-putin-balks-on-ceasefire

