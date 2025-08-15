Інтерфакс-Україна
Події
16:01 15.08.2025

Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

1 хв читати
Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Гарантії безпеки для України можливі, але не у формі НАТО, заявив президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч з Володимиром Путіним, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи можуть США надати Україні гарантії безпеки, Трамп сказав: "Не у формі НАТО, тому що цього не станеться, ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться".

Він уточнив, що гарантії безпеки можливі разом з Європою, але не надав жодних інших подробиць.

У відповідь на запитання про можливість обміну територіями Трамп вказав, що це питання буде обговорюватися на саміті.

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут, щоб посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що у вас є дві сторони", - сказав він.

Він також додав, що Путін стикнеться з "серйозними економічними наслідками", якщо він не проявить зацікавленість у мирному врегулюванні.

Теги: #україна #путін #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 15.08.2025
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

15:57 15.08.2025
Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

15:29 15.08.2025
Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

14:43 15.08.2025
Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

13:47 15.08.2025
Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

21:51 14.08.2025
Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

21:16 14.08.2025
Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

17:59 14.08.2025
Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

17:14 14.08.2025
Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

Латвія підтримує неможливість розділення України та Молдови у процесі вступу до ЄС

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Міністр оборони США Хегсет також вирушив на Аляску

Три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті, без постраждалих

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії

Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

Правоохоронці повідомили чотирьом депутатам з кількох областей про підозру в недекларуванні майна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА