Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Гарантії безпеки для України можливі, але не у формі НАТО, заявив президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи на зустріч з Володимиром Путіним, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи можуть США надати Україні гарантії безпеки, Трамп сказав: "Не у формі НАТО, тому що цього не станеться, ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться".

Він уточнив, що гарантії безпеки можливі разом з Європою, але не надав жодних інших подробиць.

У відповідь на запитання про можливість обміну територіями Трамп вказав, що це питання буде обговорюватися на саміті.

"Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут, щоб посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що у вас є дві сторони", - сказав він.

Він також додав, що Путін стикнеться з "серйозними економічними наслідками", якщо він не проявить зацікавленість у мирному врегулюванні.