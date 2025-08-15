Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили в ніч на 15 серпня вогневе ураження Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти".

"(Сизранський НПЗ – ІФ-У) виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи", - повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в п'ятницю.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії Збройних сил РФ в окупованому російськими військами місті Єнакієве Донецької області.

"Ціль уражено. Результати ураження уточнюються", - розповіли в Генштабі.