З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

Максимальна з початку повномасштабного вторгнення кількість мирних жителів була евакуйована з Донецької області минулої доби, 14 серпня.

Як повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін в Телеграм у п'ятницю вранці, з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей.

До того максимальна кількість людей з області була евакуйована 8 вересня минулого року – 2 тис 11, у тому числі 210 дітей.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 12 серпня було евакуйовано вже 1839 людей, у тому числі 126 дітей. 13 серпня - 1871 людей, у тому числі 254 дитини.

14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей.