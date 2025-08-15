Інтерфакс-Україна
Події
10:40 15.08.2025

З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

1 хв читати
З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

Максимальна з початку повномасштабного вторгнення кількість мирних жителів була евакуйована з Донецької області минулої доби, 14 серпня.

Як повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін в Телеграм у п'ятницю вранці, з лінії фронту в четвер було евакуйовано 5 тис 766 людей, у тому числі 213 дітей.

До того максимальна кількість людей з області була евакуйована 8 вересня минулого року – 2 тис 11, у тому числі 210 дітей.

На початку серпня 2025 року Філашкін повідомив про зростання масштабів евакуації цивільних мешканців з населених пунктів Донецької області до інших регіонів України: якщо місяць тому щодоби виїжджало 300-400 осіб, на той момент вже виїжджало 600-700.

8 серпня він оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де тоді перебувало 109 дітей. 12 серпня було евакуйовано вже 1839 людей, у тому числі 126 дітей. 13 серпня - 1871 людей, у тому числі 254 дитини.

14 серпня Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з міста Дружківка, а також з сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське Андріївської громади, де загалом орієнтовно перебувало 1879 дітей.

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Українські прокурори працюватимуть в Офісі прокурора МКС в Україні

СБУ з початку війни викрила 52 військовослужбовців Сил оборони, які були російськими агентами

Менше половини українців знають про прем'єра Свириденко, 45% не очікують від її роботи суттєвих змін – КМІС

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів четверо загиблих і двоє постраждалих за добу

Військові РФ минулої доби вбили двох мешканців Донеччини

