Білий дім підтвердив, що Трамп і Путін планують спільну пресконференцію на Алясці

(оновлена)

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Трамп погодився на зустріч із Володимиром Путіним оскільки "хоче використати всі можливості", щоби закінчити війну Росії проти України та підтвердила, що за підсумками саміту на Алясці обидва лідери дадуть прес-конференцію.

"Президент Трамп прикладає значних зусиль, щоб закінчити цю брудну війну. Він декілька разів говорив телефоном із Путіним та особисто зустрічався з президентом Зеленським. Російський президент просив про цю зустріч з президентом Трампом у п'ятницю, і президент Трамп хоче використати всі можливості, щоб довести цю війну до мирної угоди… Вони проведуть особисту зустріч, ланч та зустріч делегацій, після чого відбудеться пресконференція. Трамп хоче сісти, подивитися в очі президенту Росії та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед… ", - сказала вона в ефірі телеканалу Fox News.

Також Левітт додала, що в арсеналі у Трампа є "безліч інструментів", в тому числі санкції, які той "не афішує", але використає за потреби.

"Президент має в своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори - це його основний спосіб покласти край цій війні... Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент міг би використати, якщо йому доведеться. Не те щоб він хотів, але він готовий", - заявила речниця Білого дому.