10:32 14.08.2025

Окупанти за добу просунулися на 4 ділянках в трьох областях, захопили понад 20 кв. км – DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, в результаті чого площа російської окупації зросла на 20,26 кв. км.

Зокрема, йдеться про ділянки поблизу села Малинівка на схід від Гуляйполя Запорізької області, села Полтавка між містами Костянтинівка та Мирноград Донецької області, поруч з яким в понеділок та вівторок повідомлялося про прорив російських диверсійно-розвідувальних груп, села Январське на крайньому сході Дніпропетровської області біля межі з Донецькою, та села Майське на північ від міста Часів Яр Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки, Січневого та Майського", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState в четвер вранці.

При цьому при взяття певних населених пунктів не йдеться.

Порівняно з вечором вівторка, 12 серпня, площа російського контролю в Запорізькій області на на заході Донецької області в районі Малинівки на Январського збільшилась на 5,16 кв. км, а "сірої зони" невизначеного контролю – на 9,97 кв. км. В Донецькій області між Костянтинівкою та Мирноградом в районі Полтавки площа російського контролю збільшилася на 13,58 кв. км, натомість на 8,28 кв км зменшилася "сіра зона". В районі Часового Яру збільшилась як площа російського контролю (на 1,52 кв. км), так і "сіра зона" (на 3,46 кв. км).

Також DeepState повідомляє про суттєве збільшення "сірої зони" вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей на невелике скорочення площі російського контролю в районі Стрілечої Харківської області біля кордону з РФ.

Теги: #просування_ворога #deepstate

