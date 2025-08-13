Інтерфакс-Україна
Події
16:20 13.08.2025

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з 14 населених пунктів Донеччини– ОВА

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з м. Бiлозерське та шести населених пунктів Білозерської громади та семи населених пунктів Добропільської громади Покровського району Донецької області, де наразі орієнтовно перебуває 1 150 дітей.

"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади", - написав Філашкін в Телеграмі у середу.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - наголосив Філашкін.

Теги: #донеччина #філашкін #евакуація

