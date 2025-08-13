Очікування України від переговорів Трампа з Путіним включають гарантії безпеки, повернення дітей та компенсації - ЗМІ

Фото: https://www.golos.com.ua

Позиція України до зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю включає припинення вогню до будь-яких розмов про контроль над територіями, надання гарантій безпеки та компенсації для відновлення країни, а також повернення дітей та полонених, пише видання Politico в середу з посиланням на власні джерела.

"Президент США Дональд Трамп може використати п'ятничний саміт зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб представити себе кандидатом на Нобелівську премію миру, проштовхнувши військове врегулювання, яке зрадить Україну. Ось чому президент України Володимир Зеленський та ключові європейські союзники використають передсамітну зустріч із Трампом у середу, щоб намітити червоні лінії, які, як вони сподіваються, стримають Путіна від використання угоди з Трампом як можливості перегрупуватися та продовжити досягнення своєї головної мети — не захоплення частини східної України, а знищення незалежної, демократичної української держави", - пише видання.

Україна має намір відстоювати на будь-яких переговорах з РФ тривале припинення вогню перед обговоренням будь-яких територіальних питань, при цьому вона не йтиме на жодні поступки щодо своїх кордонів, гарантованих міжнародним правом та власною конституцією, а ЗСУ не відступить з лінії фронту. "Якщо Києву зрештою доведеться піти на певний компроміс як частину остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то він обговорюватиме територіальні питання лише після того, як Росія погодиться та дотримуватиметься припинення вогню, повідомила Politico на умовах анонімності особа, знайома з питанням", - йдеться в повідомленні.

Також Україна непохитна в тому, що РФ має заплатити за завдані руйнування, які оцінюються від $500 млрд до $1 трлн, і має певні важелі впливу, оскільки значна частина російських активів знаходиться у європейських союзників.

Також Україна розглядає членство в НАТО та Європейському Союзі як єдиний довгостроковий спосіб зупинити чергову російську атаку, пише Politico. Однак відзначається, що Москва хоче категоричного зобов’язання Альянсу ніколи не приймати Україну і Трамп виключив членство в НАТО, а Зеленський скаржиться, що Київ блокують на шляху до ЄС країни-члени, які бояться економічного впливу України після приєднання до блоку.

Також Україна відкидає вимоги РФ скоротити свою 900-тисячну діючу армію та щоб союзники України припинили постачати їй зброю. Відзначається, що європейські партнери, які фінансують потреби українських військ та купують зброю для Києва, зокрема у Сполучених Штатів, є єдиною гарантією безпеки, яку має Київ наразі.

Також умовою є повернення додому українських дітей та військовополонених. "Майже 20 тис українських дітей було забрано Росією. Україні наразі вдалося повернути 1453 дітей за посередництва Катару та інших країн. Москва стверджує, що переводить українців у безпечне місце з-під конфлікту, але відмовляється повертати дітей родичам, натомість передаючи їх у систему усиновлення як сиріт та занурюючи їх у російську пропаганду… Обмін військовополоненими йде краще — це стає рідкісним успіхом, досягнутим за посередництва Трампа. З початку його посередницьких зусиль обидві сторони обмінялися понад 2000 полоненими, але тисячі залишаються в полоні, причому Росія навіть не дозволяє міжнародним правозахисним організаціям відвідувати всі місця, де вона утримує українських солдатів та цивільних осіб", - пише видання.

Зазначається, що економіка РФ вже почала відчувати вплив західних санкцій, то ж Україна та її європейські союзники хочуть збереження цього тиску та попереджають, що скасування первинних та вторинних санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі дасть РФ час перегрупуватися для чергової атаки на Україну. Вони також спробують переконати Трампа, що загроза подальших санкцій США змусить Путіна вести переговори змістовніше.