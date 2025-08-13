Дефіцит іноземних деталей гальмує виробництво ракет Х-59 в РФ, розширення санкцій може ще більше його сповільнити - ГУР

Російські підприємства звітують про недотримання темпів і термінів виготовлення крилатих ракет Х-59 через дефіцит іноземних комплектуючих, повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет", - ідеться в повідомленні спецслужби в телеграм-каналі.

Зазначається, що до виробництва ракет Х-59М2/М2А залучено 116 підприємств, майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. І навіть за таких умов РФ вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

За даними ГУР, щоб хоч якось врятувати ситуацію, підприємства "оборонки" вдаються до канібалізму старих систем – масово розбирають та адаптують старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

Також зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення встановлювали масогабаритні макети. Саме цей компонент є найдорожчим елементом ракети та водночас головною проблемою для російського виробництва.

"Попри це, десятки підприємств у росії, що виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, досі залишаються поза санкційними списками. Їхня продукція дає змогу адаптувати та модернізувати турбореактивні двигуни, продовжуючи термін служби зброї, яка щодня вбиває мирних українців", - зазначили в розвідці.

У ГУР додали, що зазначені приклади доводять, що санкції працюють.

"Подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження", - резюмували в розвідці.