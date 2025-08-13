Інтерфакс-Україна
Події
07:38 13.08.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий - Федоров

Російські війська за добу здійснили 529 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 529 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському, Білогірʼю та Малинівці, а 381 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 3 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Новоданилівку, а 139 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир та автомобілів.

Федоров також зазначив, що 68-річний чоловік отримав поранення під час ворожої атаки по Василівському району.

 

Теги: #запорізька #обстріли

