00:29 13.08.2025

Рубіо: Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками Путіну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що заплановані переговори між президентом Дональдом Трампом та Владіміром Путіним в Білому домі сприймають не як поступки російському диктатору, а як з’ясування позицій, повідомляє сайт Держдепу.

"Люди повинні зрозуміти, для президента Трампа зустріч – це не поступка", - сказав Рубіо в інтерв’ю для "Friends in the Morning".

Він зазначив, що зараз у новинах багато хто говорить, що це стало перемогою Путіна, який вийшов з ізоляції.

"Зустріч – це те, що ви робите, щоб з'ясувати позиції та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі. І це те, що хоче зробити президент", - зазначив держсекретар США.

Він підкреслив, що назвав би запланований саміт "зустріччю для з’ясування позицій". Рубіо додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/secretary-of-state-marco-rubio-with-sid-rosenberg-of-sid-and-friends-in-the-morning/

