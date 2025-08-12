Зеленський: найкраще в День молоді –конкретика, яка дає відповіді на питання молоді

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в День молоді провів зустрічі з представниками уряду та збройних сил, обговорюючи зміни, направлені на удосконалення державної політики щодо молоді.

"Перше: воєнний час, багато складнощів, усім дуже непросто – і в тому числі в контексті вступу до вищих навчальних закладів. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, президент доручив уряду разом з військовими опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, підвищивши вікове обмеження з 18 до 22 років.

"Я вважаю, що це позитивна історія, і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватись в Україні – передусім у навчанні", - зазначив він.

Також обговорювалось питання стипендій.

"Домовились із прем’єр-міністром та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів", - пояснив президент.

"Найкраще в День молоді – саме така конкретика, яка дає відповіді на питання молоді. Очікую, що урядовці представлять усі деталі суспільству протягом 10 днів", - резюмував Зеленський.