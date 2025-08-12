12 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1266 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1266 RUSSIAN AGRESSION

12 серпня в Україні та світі відзначають День молоді.

Також сьогодні Міжнародний день слонів, День середньої дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.

Міжнародний день молоді та День молоді в Україні

Міжнародний день молоді був встановлений Генасамблеєю ООН у 1999 році з метою підвищення обізнаності стосовно проблем молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, щодо молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.

День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, з 2022 року. Раніше це свято відзначали в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.

День середньої дитини

Заснований Елізабет Вокер 1986 року. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер.

Середні діти часто відчувають себе менш помітними, тому цей день покликаний зазначити їхню важливість та унікальність.

Всесвітній день слонів

Це важливе екологічне свято було започатковане 2012 року канадською режисеркою Патріцією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду задля привернення уваги до проблем збереження слонів та підвищення обізнаності про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.

День вінілових платівок

Ініціатором створення пам’ятного дня є некомерційна американська компанія, яка опікується збором досі збережених вінілових носіїв звуку, музики та культури.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Олександра Йосиповича Вишнівського (1890-1975), українського військового діяча, мемуариста, полковника Армії УНР (США);

100 років від дня народження Олега Аркадійовича Геращенка (1925-1992), українського вченого у галузі теплофізики та приладобудування, засновника школи теплометрії;

100 років від дня заснування в Києві (1925) Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка (філії Національного музею Т. Шевченка);

80 років від дня народження Жана Нувеля (1945), французького архітектора.

Ще в цей день:

1916 - Біля Бережан починаються бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 - У США вводять заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1933 - Відбувається перший матч футбольної збірної України;

1947 - Перші рейди відділів УПА пробиваються до Західної Європи;

1949 - Підписання Женевської конвенції про захист жертв війни;

1949 - У Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен починає відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 - Енн Девідсон стає першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1962 - Вирушає у космос перший український космонавт Павло Попович;

1981 - Представляють персональний комп'ютер IBM PC;

1990 - Неподалік міста Лубни закладають Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1992 - США, Канада й Мексика підписують угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 - В Україні вирішують закрити всі витверезники;

2010 - У Луганську фіксують найвищу температуру в історії України + 42°C.

Церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Фотія і Аникити

Вони жили в Нікомідії під час правління імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Аникита був військовим сановником, а Фотій — його племінником. Чоловіки віддано служили християнській вірі та відкрито викривали імператора за переслідування християн.

Аникиту піддали численним тортурам, але він дивом вижив від вогню, левів та інших катувань. Його племінник Фотій підтримував його і також зазнав мук за свою віру. Обох мучеників стратили, але їхні тіла залишилися неушкодженими, що стало причиною для багатьох язичників увірувати в Христа.

Іменини: Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків.