У США літак врізався в припарковане повітряне судно під час посадки, сталася пожежа, є постраждалі – ЗМІ

Невеликий літак у понеділок під час посадки в аеропорту Монтани (США) врізався в припарковане повітряне судно, спричинивши велику пожежу, але без серйозних постраждалих, повідомляє ABC News.

"За даними начальника поліції Каліспелла Джордана Венезіо та Федерального управління цивільної авіації США (FAA), одномоторний турбогвинтовий літак Socata TBM 700, на борту якого перебували четверо людей, намагався приземлитися близько 14:00 (23:00 за Києвом - ІФ-У) у міському аеропорту Каліспелл і врізався в непілотований літак, який стояв на землі. Пожежа, що виникла, поширилася на трав’яну ділянку, перш ніж її загасили", - зазначено в повідомленні.

За словами начальника пожежної служби Каліспелла Джея Хагена, літак заходив на посадку з півдня, здійснив аварійну посадку в кінці злітно-посадкової смуги та врізався в інший літак: "Літак, що заходив на посадку, загорівся, але пілот і троє пасажирів змогли самостійно вибратися після зупинки", – сказав він.

Двоє пасажирів отримали незначні травми та були оглянуті на місці. Згідно з даними FAA, літак був побудований у 2011 році та належить компанії Meter Sky LLC з міста Пуллман (штат Вашингтон).

Джерело: https://abcnews.go.com/US/wireStory/plane-crashes-parked-aircraft-landing-montana-airport-sparking-124559683