23:03 11.08.2025

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Єрмак поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, та зазначив, що сторони скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Він підкреслив, що для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, який передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів: "Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на РФ для вжиття реальних кроків у цьому напрямку", — зазначив Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

Також Єрмак висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку України.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6752

Теги: #розмова #сша

