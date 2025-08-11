Інтерфакс-Україна
Події
17:37 11.08.2025

Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

Кіберфахівці воєнної розвідки здійснили атаку на російську групу компаній "Філанко", яка є надавачем послуг інтернету та хостингу для понад 20 тис. клієнтів, зокрема операторів мобільного зв'язку "Білайн", МГТС, 24тв, а також для силових структур РФ.

"Внаслідок атаки було виведено з ладу шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 Raspberry для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в розвідці.

Окрім того, виведено з ладу 3 тис. 100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і кордони мережі.

"Крім того, кіберфахівці української розвідки витрусили гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тис. доларів США, а також здійснили deface-сайту з продажу тривожних валізок для силових структур РФ, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні", - повідомили в ГУР.

Теги: #гур #атака #філанко #кіберфахівці #рф

