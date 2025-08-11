Інтерфакс-Україна
15:25 11.08.2025

Телефонна розмова Стефанчук - Мецола: рішення, досягнуті без участі України, не сприятимуть встановленню справедливого миру

1 хв читати
Телефонна розмова Стефанчук - Мецола: рішення, досягнуті без участі України, не сприятимуть встановленню справедливого миру

Домовленості, досягнуті без участі України, не сприятимуть встановленню справедливого миру, вважають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола.

"Провів телефонну розмову з президенткою Європейського Парламенту Робертою Мецолою. Погодилися, що Європа та європейські інституції мають бути активними учасниками процесу завершення війни й досягнення справедливого та стійкого миру. На наше спільне переконання, будь-які рішення, ухвалені без участі України, будуть рішеннями проти миру. Мир має бути справедливим", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За словами Стефанчука, у розмові з Мецолою він підкреслив, що Україна розраховує на посилення санкційного тиску на агресора - Російську Федерацію, збереження й нарощування військової та фінансової допомоги Україні, а також на максимальне сприяння інтеграції України до ЄС.

"Ми й надалі будемо спільно працювати задля справедливого миру та безпеки в Україні та Європі", зазначив спікер Верховної Ради.

