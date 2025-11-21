Інтерфакс-Україна
Події
13:10 21.11.2025

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня для обговорення запропонованого США мирного плану, повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

Перед цим український президент проконсультується з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Зазначається, що цей план, швидше за все, зустріне опір з боку Європи: за інформацією джерел, пропозиція була піддана різкій критиці під час вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Особливо гострі заперечення пролунали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Джерела в ЄС також підтвердили, що повідомлення про брифінг США для послів ЄС у Києві відбудеться сьогодні близько обіду.

Теги: #телефонна_розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 21.11.2025
Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

12:33 21.11.2025
Європейські лідери проведуть телефонну розмову із Зеленським щодо плану США та Росії - ЗМІ

Європейські лідери проведуть телефонну розмову із Зеленським щодо плану США та Росії - ЗМІ

10:52 21.11.2025
Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

23:16 20.11.2025
Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

21:00 20.11.2025
Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

20:28 20.11.2025
Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США: Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни

Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США: Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни

18:29 20.11.2025
Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

18:27 20.11.2025
Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію

Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію

17:25 20.11.2025
Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

16:01 20.11.2025
Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу" заплановано на вечір

Зустріч Зеленського та фракції "Слуга народу" заплановано на вечір

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Внаслідок ворожих ударів по Одесі постраждали 7 людей – голова МВА

Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Глава МЗС Німеччини вважає пропозицію США не планом, а перерахуванням варіантів, які РФ і Україна мають обговорювати

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

АРМА не може знайти управителя для будинку ексміністра внутрішніх справ Захарченка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА