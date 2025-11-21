Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня для обговорення запропонованого США мирного плану, повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

Перед цим український президент проконсультується з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Зазначається, що цей план, швидше за все, зустріне опір з боку Європи: за інформацією джерел, пропозиція була піддана різкій критиці під час вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Особливо гострі заперечення пролунали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Джерела в ЄС також підтвердили, що повідомлення про брифінг США для послів ЄС у Києві відбудеться сьогодні близько обіду.