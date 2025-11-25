Зеленський поділився із Мерцом свіжими деталями роботи над кроками для закінчення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Поділився свіжими деталями нашої роботи над кроками для закінчення війни. Координуємося, щоб усі наші партнери були поінформовані", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент також зазначив, що українська сторона продовжує комунікацію з американською.

"Обговорили розвиток ситуації та скоординували наші наступні кроки. Також торкнулися порядку денного сьогоднішнього засідання Коаліції охочих, де Німеччина буде співголовувати", - повідомив Зеленський за результатами розмови з Мерцом.