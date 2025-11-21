Європейські лідери проведуть телефонну розмову із Зеленським щодо плану США та Росії - ЗМІ

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Німецький канцлер Фрідріх Мерц скасував свої плани на п'ятницю, щоб провести термінову телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо плану США і Росії щодо припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також приєднаються до розмови о 12:00 за європейським часом.

Крім того, європейські лідери зберуться на зустріч у суботу в рамках конференції "Групи 20" в Південній Африці, щоб обговорити подальші кроки, за словами особи, обізнаної з цим питанням. Очікується, що до зустрічі також приєднається президент Фінляндії Олександр Стубб, який заслужив репутацію людини, до думки якої прислухається Дональд Трамп, за словами особи, обізнаної з планами, яка попросила не називати її імені, оскільки переговори є закритими.

Європейські лідери також намагаються організувати телефонну розмову з США, щоб обговорити цю ініціативу, повідомив інший співрозмовник.

За словами представника німецького уряду, Мерц планував відвідати школу в Берліні в п'ятницю вранці, але змінив свої плани, щоб сформулювати відповідь на американо-російський план.