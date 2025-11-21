Інтерфакс-Україна
Події
12:33 21.11.2025

Європейські лідери проведуть телефонну розмову із Зеленським щодо плану США та Росії - ЗМІ

1 хв читати
Європейські лідери проведуть телефонну розмову із Зеленським щодо плану США та Росії - ЗМІ
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Німецький канцлер Фрідріх Мерц скасував свої плани на п'ятницю, щоб провести термінову телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо плану США і Росії щодо припинення війни в Україні, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також приєднаються до розмови о 12:00 за європейським часом.

Крім того, європейські лідери зберуться на зустріч у суботу в рамках конференції "Групи 20" в Південній Африці, щоб обговорити подальші кроки, за словами особи, обізнаної з цим питанням. Очікується, що до зустрічі також приєднається президент Фінляндії Олександр Стубб, який заслужив репутацію людини, до думки якої прислухається Дональд Трамп, за словами особи, обізнаної з планами, яка попросила не називати її імені, оскільки переговори є закритими.

Європейські лідери також намагаються організувати телефонну розмову з США, щоб обговорити цю ініціативу, повідомив інший співрозмовник.

За словами представника німецького уряду, Мерц планував відвідати школу в Берліні в п'ятницю вранці, але змінив свої плани, щоб сформулювати відповідь на американо-російський план.

Теги: #лідери_єс #телефонна_розмова #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 21.11.2025
Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

13:10 21.11.2025
Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня – ЗМІ

12:43 21.11.2025
Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

10:52 21.11.2025
Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

23:16 20.11.2025
Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

Зеленський про зустріч зі фракцією: кожен має працювати на Україну, і так буде

21:00 20.11.2025
Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

Зеленський проводить зустріч з фракцією "Слуга народу" - радник

20:28 20.11.2025
Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США: Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни

Зеленський після зустрічі з міністром Сухопутних військ США: Україна та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни

18:29 20.11.2025
Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

Зеленський розраховує обговорити з Трампом наявні дипломатичні можливості найближчими днями - ОП

18:27 20.11.2025
Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію

Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану, який може активізувати дипломатію

17:25 20.11.2025
Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

Зеленський зустрівся з посадовцями з Пентагону - джерело

ВАЖЛИВЕ

Зеленський проводить розмову з європейськими лідерами - джерело

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Лідери ЄС обговорять "мирний план" на полях G20, фон дер Ляєн анонсувала розмову із з Зеленським

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

РФ вдарила по енергетиці в кількох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Внаслідок ворожих ударів по Одесі постраждали 7 людей – голова МВА

Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Комісія з відбору голови АРМА розпочала розробку методології відбору кандидатів, конкурс планують завершити до кінця року

Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів - Умєров після зустрічі з американською делегацією

Глава МЗС Німеччини вважає пропозицію США не планом, а перерахуванням варіантів, які РФ і Україна мають обговорювати

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

АРМА не може знайти управителя для будинку ексміністра внутрішніх справ Захарченка

Найбільша оборонна компанія Данії Terma A/S протестувала ШІ-технології в Україні – перший віцепрем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА