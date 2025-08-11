Інтерфакс-Україна
Події
14:29 11.08.2025

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

Європейський союз отримав третій переказ на суму 1,6 млрд євро від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, які будуть надані на підтримку України.

Про це у понеділок повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 млрд євро так званих непередбачених прибутків, отриманих від відсотків за залишками готівки, що походять від іммобілізованих активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", - йдеться в пресрелізі.

В ЄК зазначили, що ці непередбачені прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, які були запроваджені у відповідь на триваючу агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть бути використані для підтримки України.

"Це третій переказ до ЄС після першого траншу, наданого в липні 2024 року, та другого траншу, наданого в квітні 2025 року. Він покриває доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року… 90% перших двох траншів було використано для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% - через Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру", - деталізували в ЄК.

В пресрелізі також зазначається, що ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках цього механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 млрд євро. Крім того, EPF допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.

"Цей захід є частиною постійного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосили в Єврокомісії.

