США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Для всього НАТО має бути очевидно, що національні кордони не можуть бути змінені силою, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

"Американська сторона взяла на себе зобов'язання проконсультуватися щодо своєї позиції перед зустріччю на Алясці зі своїми європейськими партнерами", - заявив Туск, спілкуючись з журналістами в понеділок, повідомляє польське видання WP.

Він нагадав, що напередодні лідери Європейського Союзу підписали спільний документ, в якому йдеться про те, що "шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України". Його також підписали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Абсолютно важливо, щоб Росія усвідомлювала і щоб російська влада усвідомлювала, що Захід, включаючи європейські країни, не прийме російські умови, які полягають у захопленні українських територій", - підкреслив Туск.

Він наголосив, що це питання безпеки не лише України, а й Польщі, оскільки Росія буде так чи інакше загрозою для країн регіону протягом найближчих років.

"Тому ми не можемо допустити, щоб Росія вийшла з цього конфлікту посиленою і переконаною, що можна безкарно порушувати кордони. Наша позиція полягає в тому, що рішення про цей можливий обмін територіями та інші умови миру, оскільки зараз багато спекуляцій з цього приводу, також мають бути узгоджені з Україною. Важливо дотримуватися принципу - нічого про Україну без України. Так само, як ми завжди хотіли б, щоб ніхто не вирішував про Польщу без нас", - додав Туск.

Він також підкреслив, що перебуває в постійному контакті з європейськими лідерами, які підготували вищезгадану спільну позицію, а також з президентом України.