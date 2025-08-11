Інтерфакс-Україна
12:33 11.08.2025

Шмигаль обговорив з міністром оборони Естонії постачання озброєнь та розвиток спільних виробництв

Міністри оборони України та Естонії Денис Шмигаль та Ганно Певкур обговорили постачання озброєння та розвиток спільних виробництв.

"Подякував Естонії за рішення виділяти щорічно 0,25% ВВП на підтримку нашої держави. У межах цієї ініціативи координуємо наші пріоритети та поглиблюємо співпрацю з естонськими виробниками ОПК. Говорили з міністром Певкуром про започаткування спільних підприємств", - написав Шмигаль в Телеграм у понеділок.

Він відзначив, що Україна високо цінує практичну допомогу, яку Естонія надає в межах ІТ-коаліції, тренування військових та постачання необхідного обладнання. "Важливо, щоб уся військова допомога для Сил оборони України надходила вчасно. Маємо посилювати тиск на агресора", - наголосив Шмигаль.

 

