Інтерфакс-Україна
Події
07:46 10.08.2025

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

1 хв читати
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області", - написав він в Телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Плавнях, Новоданилівці, Малинівці, Білогір’ю, а 322 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, а 159 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень та автомобіля.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 09.08.2025
Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

08:50 09.08.2025
Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

07:42 09.08.2025
Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

07:17 09.08.2025
Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

19:34 08.08.2025
Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

08:44 08.08.2025
Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

07:46 08.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

07:39 08.08.2025
Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

08:33 07.08.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькій області

20:51 06.08.2025
Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

Росіяни вдарили по Нікополю, троє людей загинули

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Чоловік підірвався на міні в одній з громад Сумщини

10 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Стармер і Макрон домовилися тісно взаємодіяти з Трампом при підготовці його зустрічі з Путіним

НСЗУ розвиває методи моніторингу надання медпослуг за програмою медичних гарантій – експерт

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою - ЗМІ

Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Україна та Європа відхили пропозицію Путіна про припинення вогню та запропонували свою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА