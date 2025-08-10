Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 491 удар по 15 населених пунктах Запорізької області", - написав він в Телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Плавнях, Новоданилівці, Малинівці, Білогір’ю, а 322 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, а 159 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Степногірська, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир, нежитлових приміщень та автомобіля.