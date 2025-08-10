Молдова, Іспанія і Данія підтримують Україну у прагненні до миру

Лідери Молдови, Іспанії й Данії консолідовано підтримують Україну у її прагненні до миру та припинення війни.

"Молдова твердо стоїть на боці України. Справедливого та міцного миру можна досягти лише за умови, що Україна за столом переговорів вирішуватиме своє майбутнє. Європа є незамінною для цих зусиль - від неї залежить наша спільна безпека", - написала президентка Молдови Майя Санду в соцмережі Х.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським висловив йому повну підтримку.

"Я щойно розмовляв з @ZelenskyyUa, щоб обговорити останні події на місцях. Я ще раз висловив йому свою повну підтримку. Ми повинні досягти справедливого та міцного миру, який поважатиме незалежність та суверенітет України. Нічого про Україну без України. Ми повинні залишатися єдиними", - пише він в соцмережі Х.

А прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен в розмові Зеленським зазначила, що будь-яке тривале врегулювання має поважати суверенітет України.

"Україна давно прагне миру. Нічого про Україну без України. Данія разом з нашими партнерами виступає за припинення вогню, побудоване на силі України, єдності та рішучості Заходу", - написала вона в Х.

