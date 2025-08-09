Інтерфакс-Україна
Перемовини в Британії стали важливим кроком вперед - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає перемовини в Великій Британії "важливим кроком вперед".

"Робота з досягнення справедливого та міцного миру в Україні триває між українськими та європейськими лідерами, а також радниками з національної безпеки України, Європи та Сполучених Штатів. Зустріч, скликана (віце-президентом США – ІФ-У) Джей ді Венсом та (міністром закордонних справ Британії – ІФ-У) Девідом Ламмі, стала важливим кроком вперед", - написав він в соцмережі Х.

Стубб повідомив про його телефонні розмови з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

"Європа єдина з Україною. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з президентом Трампом та Сполученими Штатами", - підкреслив він.

Єрмак про перемовини у Британії: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Понад 56 тис українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії - міністр оборони Нідерландів

Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

