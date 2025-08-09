Інтерфакс-Україна
12:52 09.08.2025

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с очікуються вдень 10 серпня у західних областях Україні, в решті регіонів та скрізь уночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині країни вночі 16-21°, вдень 28-33°.

В Києві у неділю без опадів, температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час метеоспостережень 10 серпня в Києві найвища температура була +34,7°С в 2015р., найнижча +9,2°С в 1891р.

В понеділок, 11 серпня, в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі на півдні та сході, вдень на Правобережжі країни без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 26-31°.

В Києві 11 серпня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

