9 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1263 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1263 RUSSIAN AGRESSION

9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, Всесвітній день книголюбів.

Національне свято Республіки Сінгапур. День Незалежності (1965).

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матія.

Міжнародний день корінних народів світу

Встановлений Генасамблеєю ООН у 1994 році для підвищення обізнаності про права та культуру корінних народів у всьому світі. Корінні народи становлять близько 370 мільйонів осіб у 90 країнах світу. Вони мають унікальні культури, мови та традиції, які часто перебувають під загрозою через асиміляцію, дискримінацію та інші форми утисків. Цей день є нагодою для міжнародної спільноти висловити солідарність з корінними народами та підтримати їхні права на самовизначення, збереження культурної спадщини та розвиток.

Міжнародний день коворкінгу

Заснований для підвищення обізнаності про коворкінг як сучасний спосіб організації роботи, який сприяє підвищенню ефективності праці та створенню спільноти професіоналів. Коворкінг — це форма організації роботи, де люди з різних професій працюють разом в одному просторі, але залишаються незалежними. Це особливо популярно серед фрилансерів, стартапів та малих підприємств, які можуть обмінюватися ідеями, співпрацювати та підтримувати одне одного.

Всесвітній день книголюбів

Неофіційне свято, яке було започатковане в Сполучених Штатах Америки і стало популярним у світі. Присвячений усім, хто любить книги та читання. Він є чудовою нагодою для книголюбів відкласти всі справи і зануритися у світ літератури. Люди святкують цей день, читають свої улюблені книжки, відвідують бібліотеки, книжкові магазини або обмінюються книжками з друзями.

Національне свято Республіки Сінгапур. 60 років від дня проголошення незалежності

Національний День Сінгапуру відзначається у першій декаді серпня. Святкування присвячені здобуттю незалежності Сінгапуру від Малайзії і здійснюються з 1965 року. Святкові заходи включають парад, феєрверки і демонстрацію традиційної культури.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Доротеї Джерард (1855-1915), шотландської письменниці;

135 років від дня народження Михайла Євдокимовича Івченка (1890-1939), українського письменника, літературознавця, журналіста, перекладача;

100 років від дня народження Ореста Івановича Корсовецького (1925-2000), українського поета, публіциста, фольклориста, педагога.

Ще в цей день:

1910 - Американець Алва Фішер отримує патент на електричну пральну машину;

1919 - Велика Британія оголошує протекторат над Персією;

1940 - Завершення будівництва залізниці Берлін—Багдад;

1942 - Британська колоніальна адміністрація заарештовує лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді;

1944 - Вінстон Черчилль прибуває до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто;

1945 - Вибух атомної бомби в Нагасакі;

1965 - Сингапур отримує незалежність від Малайзії;

1974 - На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон стає першим (і поки єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку;

1990 - До Саудівської Аравії для воєнної операції вторгнення в Ірак починають прибувати американські війська.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Матія

Він народився у Вифлеємі і походив із коліна Юди. З раннього дитинства він вивчав Закон Божий під керівництвом святого Симеона Богоприїмця. Коли Ісус Христос явив Себе світові, Матій увірував у Нього як у Месію і став одним із 70 учнів, яких Господь посилав по двоє перед Собою.

Після Вознесіння Ісуса Христа Матій був обраний за жеребом до числа 12 апостолів замість Іуди Іскаріотського. Він проповідував Євангеліє в Єрусалимі, Юдеї, Антіохії Сирійській, Каппадокії, Синопі, Амасії, Едесі та Севастії. За церковним переказом, Матій також проповідував у Ефіопії Понтійській (нинішня Західна Грузія) та Македонії.

Святий Матій зазнав багато ризиків під час своєї місії, але Господь зберіг його живим для подальшої проповіді. Він творив великі чудеса і навернув багатьох до віри в Христа. Святий апостол Матій прийняв мученицьку смерть за свою віру. За різними джерелами, він був убитий в Ефіопії або в малоазійському місті Ієраполісі.

Іменини: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія