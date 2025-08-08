Інтерфакс-Україна
Події
16:18 08.08.2025

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського адмірала Сергія Пінчука – командувача чорноморського флоту РФ.

"Як встановило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі о. Зміїний. Того дня рашисти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19-х членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі.

За інформацією, частину української команди перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту РФ, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові. "До всіх полонених рашисти застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували "розстріли" потерпілих", - додали в СБУ.

"Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана "Сапфіра", і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі – в росію", - повідомили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомлялось, 9 липня цього року за матеріалами Служби безпеки заочну підозру отримали двоє офіцерів чорноморського флоту РФ в жорстокому поводженні з цивільним населенням – вони захопили у полон та незаконно утримували екіпаж українського гуманітарного судна "Сапфір".

Теги: #сбу #підозра #пінчук

