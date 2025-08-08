Інтерфакс-Україна
Події
13:03 08.08.2025

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

2 хв читати
Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V., пов’язаної з Ігорем Коломойським, проти України на суму $700 млн через несплату арбітражного збору, повідомило Міністерство юстиції України.

Як зазначається у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю, позов було подано ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Григорій Гуртовий.

"Позов стосувався вимог на суму близько 700 млн доларів США та базувався на твердженнях Позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ "Авіакомпанія Аеросвіт". Серед висунутих претензій — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту "Бориспіль", затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства", - йдеться у повідомленні.

У 2017 році, на запит України, Трибунал вирішив поділити провадження на дві фази — юрисдикційну та розгляд по суті. У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, однак згодом — у травні 2023 року — його поновили.

Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками, у тісній координації з Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов, у якому довело, що банкрутство "Аеросвіту" було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов’язаних з позивачем осіб, а не втручанням держави.

Упродовж 2024 року сторони здійснили обмін документами в межах стадії розкриття доказів. При цьому зазначається, що позивач не розкрив усі документи, на розкритті яких наполягала Україна, попри відповідне рішення Трибуналу.

У липні 2024 року Трибунал встановив процедурний графік наступних процесуальних дій. Однак позивач неодноразово звертався з клопотаннями про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні. Міністерство юстиції, своєю чергою, надало Трибуналу обґрунтовані пояснення щодо наявності такого доступу у представників позивача.

Незважаючи на затримки, Трибунал встановив обов’язок сторін здійснити сплату арбітражного збору у розмірі $150 тис. до 12 листопада 2024 року. Однак позивач так і не здійснив платіж, унаслідок чого провадження було зупинено у січні 2025 року, а згодом — остаточно припинено.

Юридичними радниками України у цій справі виступали міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та національна юридична фірма АО "Саєнко Харенко".

Теги: #коломойський #трибунал #арбітраж #гуртовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 31.07.2025
Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

18:52 30.07.2025
Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

Коломойський оскаржить рішення суду за позовом ПриватБанку

17:45 30.07.2025
Порошенко привітав перемогу ПриватБанку над Коломойським у суді в Лондоні та подякував ексголові НБУ Гонтарєвій

Порошенко привітав перемогу ПриватБанку над Коломойським у суді в Лондоні та подякував ексголові НБУ Гонтарєвій

11:37 30.07.2025
Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

17:34 23.07.2025
НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

14:58 10.07.2025
Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Київ та Відень посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

01:24 26.06.2025
Зеленський подякував ПАРЄ за підтримку створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ

Зеленський подякував ПАРЄ за підтримку створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ

22:44 25.06.2025
Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

Зеленський: сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України

20:47 23.06.2025
"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

14:00 09.05.2025
Трибунал для Путіна: що, де, коли і як?

Трибунал для Путіна: що, де, коли і як?

ВАЖЛИВЕ

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

ОСТАННЄ

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Шмигаль пропонує долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії

Керівник ЦПД: Уся інформація в медіа про "домовленості" щодо України – це вигадки

Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні ОПК на 2025-2026 рр.

Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА