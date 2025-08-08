Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V., пов’язаної з Ігорем Коломойським, проти України на суму $700 млн через несплату арбітражного збору, повідомило Міністерство юстиції України.

Як зазначається у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю, позов було подано ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Григорій Гуртовий.

"Позов стосувався вимог на суму близько 700 млн доларів США та базувався на твердженнях Позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ "Авіакомпанія Аеросвіт". Серед висунутих претензій — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту "Бориспіль", затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства", - йдеться у повідомленні.

У 2017 році, на запит України, Трибунал вирішив поділити провадження на дві фази — юрисдикційну та розгляд по суті. У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, однак згодом — у травні 2023 року — його поновили.

Міністерство юстиції України, спільно з юридичними радниками, у тісній координації з Державіаслужбою, у березні 2024 року подало відзив на позов, у якому довело, що банкрутство "Аеросвіту" було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов’язаних з позивачем осіб, а не втручанням держави.

Упродовж 2024 року сторони здійснили обмін документами в межах стадії розкриття доказів. При цьому зазначається, що позивач не розкрив усі документи, на розкритті яких наполягала Україна, попри відповідне рішення Трибуналу.

У липні 2024 року Трибунал встановив процедурний графік наступних процесуальних дій. Однак позивач неодноразово звертався з клопотаннями про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні. Міністерство юстиції, своєю чергою, надало Трибуналу обґрунтовані пояснення щодо наявності такого доступу у представників позивача.

Незважаючи на затримки, Трибунал встановив обов’язок сторін здійснити сплату арбітражного збору у розмірі $150 тис. до 12 листопада 2024 року. Однак позивач так і не здійснив платіж, унаслідок чого провадження було зупинено у січні 2025 року, а згодом — остаточно припинено.

Юридичними радниками України у цій справі виступали міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та національна юридична фірма АО "Саєнко Харенко".