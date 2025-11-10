Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Фото: https://www.facebook.com/

Колишні власники націоналізованого наприкінці 2016 року ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані виплатити ПриватБанку понад $3 млрд у вигляді відшкодування збитків та судових витрат, таке рішення Високий судом Англії прийняв у понеділок після того, як у липні цього року визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти банку.

"Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі $1 млрд 761 млн 957,792 тис. Суд також зобов’язав пана Коломойського та пана Боголюбова сплатити проценти в розмірі $1 млрд 190 млн 83,824 тис. та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99 млн 575,371 тис.)", – йдеться у повідомленні ПриватБанку.

Згідно цих даних сумарно виходить $3 млрд 51,62 млн.