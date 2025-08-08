США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала винагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Сьогодні міністерство юстиції США та Держдепартамент оголошують нагороду у розмірі $50 млн за інформацію, яка призведе до арешту Ніколаса Мадуро", - заявила генпрокурор США Пем Бонді у соцмережі X.

Бонді звинуватила Мадуро у співпраці з такими угрупованнями, як Трен-де-Арагуа та картель Сіналоа, "для поширення смертоносних наркотиків та насильства в нашій країні".

За даними Держдепартаменту, раніше США пропонували винагороду у розмірі $25 млн. за інформацію, що стосується Мадуро.