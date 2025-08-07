Уже 1226 людей евакуювали з мікрорайону Корабел на Херсонщині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

З мікрорайону Корабел в Херсонській області протягом шести днів вже евакуювали понад 1 тис. людей, зокрема, півсотні дітей та більше ста маломобільних громадян, повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Загалом за шість днів з небезпечної зони було вивезено 1226 людей (56 дітей та 129 маломобільних громадян). Евакуація з Острова триває", - написав він в телеграмі.

Протягом четверга, 7 серпня, станом на 18:00 з мікрорайону Корабел евакуйовано 301 людину. З них – 23 маломобільних.

Між тим, фіксуються випадки, коли евакуйовані мешканці повертаються на територію мікрорайону.

"Це неприпустимо! Своїми діями ви наражаєте себе на небезпеку. Закликаю не робити необдуманних вчинків та убезпечити себе й своїх рідних! Нагадую, що залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24 098-958-17-90", - підкреслив начальник МВА.